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شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية توضح طريقة ورابط الدخول على نفاذ الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخدمة المدنية توضح طريقة ورابط الدخول على نفاذ الموحد
متابعات الخليج 365 – الرياض:
أوضحت وزارة الخدمة المدنية طريقة الدخل على النفاذ الوطني الموحد وذلك للاستفادة من خدمات الوزارة.
جاء ذلك في رد من الخدمة المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه: “كيف يمكن الدخول على نفاذ الموحد؟”.
وردت الوزارة بقولها: “مرحبا بك، يمكنك الدخول للخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية من خلال النفاذ الوطني الموحد على موقع الوزارة (اضغط هنا)، باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنفاذ الوطني”.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وتعنى باقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها علاوة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف وإعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شئون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة.
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