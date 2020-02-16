شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تعلن عن توفر 149 وظيفة أكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-16 جامعة الباحة تعلن عن توفر 149 وظيفة أكاديمية متابعات الخليج 365 – واس Advertisements أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقع الجامعة الإلكتروني (اضغط هنا). وأوضحت جامعة الباحة أن التعيين سيكون داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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