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شكرا لقرائتكم رفع ٥٥,٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلفات ببلدية البطحاء خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رفع ٥٥,٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلفات ببلدية البطحاء خلال أسبوع
متابعات الخليج 365 – الرياض:
أزالت أمانة منطقة الرياض ٥٥,٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلدية البطحاء خلال الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري دهن طرق أرضية بمساحة ٢,١٧٢ مترًا طوليًا، وممرات مشاة بمساحة ١,٢١٨ مترًا مربعًا، وصيانة ودهن ١٤,٤٤٨ مترًا طوليًا من الأرصفة، و٩٤ مترًا مربعًا من الانترلوك والبلاط.
كما أزالت الأمانة ضمن نطاق بلدية البطحاء ١,٨٥٦ حاجزًا خرسانيًا، و٦٥٧ مركبة مهملة، و١,٧٥٦ ملصقًا إعلانيًا، و١٦٣ لوحة مخالفة، إضافة إلى معالجتها حفرًا وهبوطات بمساحة ٤,٩٤٠ مترًا مربعًا، وصيانة ٢٠ لوحة إرشادية.
وتؤكد أمانة الرياض استمرار أعمالها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري، للحفاظ على جمالية المدينة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وتعزيزًا لإمكاناتها التنافسية على المستوى الدولي.
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