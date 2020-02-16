2020-02-16

الجوازات في اليوم العالمي لسرطان الأطفال: يداً بيد لدعم أطفال المستقبل

متابعات الخليج 365 – الرياض

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال والذي يصادف يوم الخامس عشر من فبراير من كل عام.

وعلقت الجوازات السعودية بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “في اليوم العالمي لسرطان الأطفال تتضافر الجهود لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المصابين، والمساهمة من كافة شرائح المجتمع في دعمهم والوقوف مع عائلاتهم”.

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يذكر أنه يتم الاحتفال عالميا وفي هذا الوقت من كل عام، باليوم العالمي لسرطان الأطفال والذي خصص له 15 فبراير من كل عام، وذلك لزيادة الوعي بخطورة المرض والتعبير عن دعم الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وعائلاتهم.

ويوضح الخبراء أن هناك أكثر من 9000 طفل يصابون بالسرطان في الولايات المتحدة كل عام على سبيل المثال.

ويعتبر سرطان الدم والأورام اللمفاوية وأورام المخ هي الأكثر شيوعا، فضلا عن وجود العديد من الأنواع المختلفة.

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