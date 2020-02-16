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ما أن استبشر الأهالي بتشغيل خطوط نقل المياه المحلاة من مضخات مركز القصبة بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، حتى بدأت دائرة تسريبات المياه في شوارع العارضة تتسع؛ وسط مطالبات من الأهالي بالتدخل وفتح تحقيقات في القضية.
ووفق شكاوى من أهالي محافظة العارضة، فإن تشغيل المياه خلال الأيام الماضية في المحافظة كان صادماً؛ نظراً لحجم تسريبات المياه من الخطوط التي لطالما ترقبها الأهالي لإيصال المياه المحلاة، مبينين أن حجم التسريبات يستدعي التحقيق في المشروع الذي طال انتظار تشغيله.
وبحسب الأهالي، فإن خزان مركز القصبة وهو أكبر خزان في العارضة ظاهرياً وينتظره كثير من القرى؛ حيث قالوا: "نحن أهالي قرى مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة، استبشرنا قبل شهرين بوجود لاصق على عدّاد الماء الذي تم تركيبه منذ 10 سنوات تقريباً للمشروع والذي صُرفت عليه الملايين من أجل خدمة المواطن وتوفير مياه الشرب المحلاة في هذه المحافظة وقراها ومراكزها، إلا أنه بعد تشغيله اتضح عدم صلاحية هذا المشروع لكثرة الكسور والتسريبات؛ ما تسبّب في هدر الماء في الشوارع وأصبحنا محرومين من هذه الخدمة التي هي أساس الحياة".
من جهتها، تواصلت "الخليج 365"، مع المتحدث باسم "مياه جازان"، قبل عدة أيام، ولم يصل رده.
مركز القصبة محافظة العارضة جازان
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:59 AM
تشغيل "خطوط نقل المياه المحلاة" كان حلم الأهالي وتحقق!شاهد الصدمة بعد البشرى .. شوارع "قصبة العارضة" تغرق!
ما أن استبشر الأهالي بتشغيل خطوط نقل المياه المحلاة من مضخات مركز القصبة بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان، حتى بدأت دائرة تسريبات المياه في شوارع العارضة تتسع؛ وسط مطالبات من الأهالي بالتدخل وفتح تحقيقات في القضية.
ووفق شكاوى من أهالي محافظة العارضة، فإن تشغيل المياه خلال الأيام الماضية في المحافظة كان صادماً؛ نظراً لحجم تسريبات المياه من الخطوط التي لطالما ترقبها الأهالي لإيصال المياه المحلاة، مبينين أن حجم التسريبات يستدعي التحقيق في المشروع الذي طال انتظار تشغيله.
وبحسب الأهالي، فإن خزان مركز القصبة وهو أكبر خزان في العارضة ظاهرياً وينتظره كثير من القرى؛ حيث قالوا: "نحن أهالي قرى مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة، استبشرنا قبل شهرين بوجود لاصق على عدّاد الماء الذي تم تركيبه منذ 10 سنوات تقريباً للمشروع والذي صُرفت عليه الملايين من أجل خدمة المواطن وتوفير مياه الشرب المحلاة في هذه المحافظة وقراها ومراكزها، إلا أنه بعد تشغيله اتضح عدم صلاحية هذا المشروع لكثرة الكسور والتسريبات؛ ما تسبّب في هدر الماء في الشوارع وأصبحنا محرومين من هذه الخدمة التي هي أساس الحياة".
من جهتها، تواصلت "الخليج 365"، مع المتحدث باسم "مياه جازان"، قبل عدة أيام، ولم يصل رده.
، شاهد الصدمة بعد البشرى .. شوارع "قصبة العارضة" تغرق! ،
المصدر : الخليج 365
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