، شُوهد في مسجد داخل محطة بنزين .. 5 أيام و"حلوي" مختفٍ وأسرته تناشد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قاصر ذهنياً والأمن يبحث .. من قرية السلب إلى وادي الدحن قرب بيش ثم إلى أين؟

ناشدت أسرة المواطن يحيى حلوي؛ المفقود من قرية السلب- جنوب شرقي منطقة جازان، قبل خمسة أيام، وهو قاصر ذهنيًا، المواطنين والمقيمين، تكثيف البحث عن مفقودها.

وقالت الأسرة، إن المفقود غادر قرية السلب وشُوهد بعدها في وادي الدحن، ثم اختفى منذ نحو خمسة أيام، وأُبلغت الجهات الأمنية عن فقده، وبدأت جهودها مشكورة.

وتابعت: "شُوهد خلال الأيام الماضية في مسجد داخل محطة بنزين في قرية المحلة قرب محافظة بيش- شمالي جازان".المفقود يحيى حلوي جازان