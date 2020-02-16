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تَسبب انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب، في توقف الحركة؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.
وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:44 AM
دوريات المرور تسيطر على الموقف بعد التنظيف وتفكّ الاختناقات بالطريقانسكاب مواد بترولية يشلّ الحركة المرورية بإحدى طرق جنوب جدة
تَسبب انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب، في توقف الحركة؛ مما تَسبّب في حدوث اختناقات مرورية قبل أن تتمكن دوريات المرور -بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب- في فتح الطريق.
وكان الطريق قد تعرّض لحدوث انسكاب مواد بترولية قد يحدث بسببها انزلاق للعربات في حال سيرها، وتواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.
، انسكاب مواد بترولية يشلّ الحركة المرورية بإحدى طرق جنوب جدة ،
المصدر : الخليج 365
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