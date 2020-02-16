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كشفت تقارير صحفية، عن تطبيق منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" مجموعةً من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية.
وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تويتر"، طرح ميزة جديدة أطلق عليها "الرسائل الآمنة" (Safe DM)، والتي يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.
وتمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"؛ حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.
وقالت كيسلي برسلر، مدير قسم التطوير في "تويتر": إن تلك الميزة الجديدة ستمكّن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.
وتابعت قائلة: "نعلم أن ذلك المحتوى قد يكون بابًا في معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز؛ لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت".
ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية، وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.تويتر
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:40 AM
التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهورهإجراء جديد من "تويتر" يستهدف الصور الإباحية
كشفت تقارير صحفية، عن تطبيق منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" مجموعةً من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية.
وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تويتر"، طرح ميزة جديدة أطلق عليها "الرسائل الآمنة" (Safe DM)، والتي يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.
وتمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"؛ حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.
وقالت كيسلي برسلر، مدير قسم التطوير في "تويتر": إن تلك الميزة الجديدة ستمكّن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.
وتابعت قائلة: "نعلم أن ذلك المحتوى قد يكون بابًا في معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز؛ لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت".
ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية، وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.
، إجراء جديد من "تويتر" يستهدف الصور الإباحية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.