السعودية | شاهد.. معتمرين أتراك ينافسون إيران في تدنيس المسجد الحرام بهتافات سياسية

المناطق-الرياض

حول معتمرين اتراك ساحة الحرم المكي الشريف إلى مسرح للأحداث السياسية ، وذلك بعد أن رددوا هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

أثار الفيديو غضب زوار الحرم، خاصة وأن هؤلاء المعتمرين من المفترض أنهم يعتمرون وأن تكون نيتهم صادقة لوجه الله، دون أن يقحموا السياسة في الدين.

عدد كبير من الناشطين انتقدوا هذا التصرف والسلوك داعين إلى اتخاذ إجراءات تضمن أن تكون ساحة الحرم للعبادة فقط ويحظر ترديد أي هتافات معادية أو سياسية.

البعض أكد وهو ينتقد سلوك “الأتراك”، أن أنقرة لها سفارة في القدس تذهب إليها عشرات الرحلات التركية اليومية، متسائلين عن السبب وراء هذا الظهور المفاجئ، هل هو تدنيس المسجد الحرام بقاذوراتهم.