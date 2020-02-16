شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الوطني للنخيل»: لا حظر لتوريد التمور إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن ما يتم تداوله بشان حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد التمور السعودية أو من منطقة معينة غير صحيح.

وقال في بيان: أن "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنشر على موقعها جميع الشركات مصنفين حسب الدولة والتي لا تُطبق شروط ومواصفات الهيئة، كما تطلب من الشركات تقديم طلب خروج من القائمة بعدى تزويدها بإجراءات ضبط الجودة لعدم تكرار المشكلة".

وأن ما نشر يختص بإيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات أحد الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المحدث للهيئة.

آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتهم لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حيث أن البيانات معظمها في عام 2009.