هل توجد أسماء محددة لتسمية المولود؟.. الأحوال المدنية توضح

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا توجد قائمة أسماء محددة لتسمية المواليد في المملكة.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت عند سؤال هل اسم (عبده) ممنوع انه يسمى به الحين في الأحوال أو هذا الخبر غير صحيح أفيدوني”.

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وردت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن الأحوال المدنية حددت في وقت سابق مجموعة من القواعد ليكون الاسم نظامياً ومنها أن يتم تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة ، وأيضا يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.

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