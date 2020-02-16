حساب المواطن : عدم تطابق البيانات يتسبب في توقف الدعم

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح، كما أكد أهمية أن تتطابق تلك البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

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جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “أنا حسابي موقوف بسبب لم أفصح عن الدخل بالشكل الصحيح رغم انه لم تأتني رسالة من قبل؛ أتمنى توضح لي وش الطريقة؟”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله “نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط (اضغط هنا)، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912″.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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