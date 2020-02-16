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تنبيه من سحب رعدية ممطرة على تبوك
متابعات الخليج 365 – واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
وأضافت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.
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