استدعاء قطر في قمة جنيف الـ12 لحقوق الإنسان.. رقّ واستعباد عمال

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

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أكد المحامي الدولي والناشط في مجال حقوق الإنسان، هيليل نوير، أنه سيتم استدعاء قطر بشكل غير مسبوق، يوم الثلاثاء المقبل، في قمة جنيف السنوية الثانية عشرة لحقوق الإنسان والديمقراطية، بخصوص استعبادها للعمال المشاركين في مشاريع ملاعب كرة القدم، ومعاملتها لهم كالرقيق.

جاء هذا في رده على تغريدة نشرتها وكالة أنباء ” AFP”، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت خلالها: “معظم سكان قطر البالغ عددهم 2.75 مليون نسمة، 90% منهم أجانب، ينتمون إلى دول نامية فقيرة، ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022 “.

وعلق نوير على التغريدة قائلاً: “يسمى ذلك باستعباد العمال، وسيتم استدعاء قطر بشكل غير مسبوق يوم الثلاثاء في قمة جنيف السنوية الثانية عشرة لحقوق الإنسان والديمقراطية”.

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