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عبد الرحمن بن مساعد يصفع جمال ريان برد صاعق
متابعات الخليج 365 – الرياض
قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد خلاله لقاء إذاعي مع “MBCfm”، إن لديه 6 تليفزيونات بشاشة كبيرة في المنزل، ولكنه يخصص واحدًا صغيرًا يضعه بجوار قدمه لمشاهدة قناة الجزيرة عليه، موضحاً أن برنامجًا واحداً عليها لا يُضحكه.
استفز حديث ابن مساعد المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان، والذي قال إن الشاعر الأمير يستخدم ألفاظًا سوقية في وصف الجزيرة، ليحرجه الأمير ويرد عليه :” أين الألفاظ السوقية يا أستاذ جمال؟ أنا أصف مكان التلفزيون الذي أتابع منه الجزيرة في مجلسي، ولو كان هذا التلفزيون مكانه في مجلسي فوق رأسي لقلت ذلك، ولكنه حقيقة تلفزيون صغير على يسار قدمي اليسرى تحديدًا”.
استمر ابن مساعد في إحراج ريان، والتقط صورة للتليفزيون قام بمشاركتها على حسابه بتويتر، وعلق عليها :”هذا مكان التلفزيون إثباتًا لما قلت، حتى لا أُتهم بالإساءة لم أصور مكان قدمي اليسرى منه”.
طلب ريان من عبد الرحمن بن مساعد الاعتذار لقناة الجزيرة كما سأله عن مكان وجود جثة جمال خاشقجي، ليرد عليه ابن مساعد :”لا أرى ما يستدعي الاعتذار مني لقناتكم الموقرة والمؤدبة والصادقة الخالية من الإساءات، وبالنسبة لسؤالك الذي تظنه مفحمًا ومحرجًا فسأرفق لك إجابته في تغريدة سابقة لي عن الموضوع”.
وأعاد ابن مساعد نشر تغريدة قديمة قال بها :”يعتقدون أنهم يحرجوننا عندما يسألون : أين جثة خاشقجي؟، رحمه الله قُتِل في جريمة بشعة وجثته قُطعت من قبل مرتكبيها في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك وقالت إن المجرمين أقروا بأنهم سلموا الجثة إلى متعهد تركي، لذلك يحاكم القتلة من قبل قضاء أعلن أبناء الفقيد عن ثقتهم به”.
ويبدو أن جمال ريان لم يعرف كيف يرد على ابن مساعد فقام بحذف تغريدته الأخيرة قبل أن يعيدها مرة أخرى، ليحرجه الأمير مجددًا ويؤكد أنه سيمنحه فرصة لمدة شهر حتى يفكر يترك التغريدة أم يحذفها، مؤكداً أنه لن يرد عليه قبل يوم 16 مارس.
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