، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشية الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية والمهد والعيص والعلا وبدر وينبع وخيبر.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.الأرصاد حالة الطقس أمطار