، رئيس الوزراء التونسي المكلّف يعلن تشكيل الحكومة الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتألف من 31 عضواً بين وزراء وكُتاب دولة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ؛ أمس، تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وتتألف من 31 عضواً، بين وزراء وكُتاب دولة.

وقال الفخفاخ: "إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد؛ بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، التي شهدت تقدماً على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى، وأيضاً من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".إلياس الفخفاخ تونس