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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة، وفي يومها الثاني، تتسع قليلاً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل #المدينة #القصيم، وربما شمال غرب منطقة #مكة".
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح الجنوبية والغربية الدافئة نشطة وقد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الوسط والغرب في المواقع المفتوحة في الشرق والوسط، تظل درجة الحرارة ترتفع تدريجياً حتى يوم الخميس".الأرصاد حالة الطقس أمطار
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 08:29 AM
قال: الرياح الجنوبية والغربية الدافئة نشطة وقد تثير بعض الغبار بالمواقع المفتوحة
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة، وفي يومها الثاني، تتسع قليلاً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل #المدينة #القصيم، وربما شمال غرب منطقة #مكة".
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح الجنوبية والغربية الدافئة نشطة وقد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الوسط والغرب في المواقع المفتوحة في الشرق والوسط، تظل درجة الحرارة ترتفع تدريجياً حتى يوم الخميس".
، "الماطرة" تتسع في يومها الثاني .. "المسند": زخات متفرقة تسقط بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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