شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين «السب» و«القذف» في القانون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد القذف والسب من الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، فالقانون يحمي شرف الأفراد واعتبارهم من دون تمييز.

وهناك فرقًا بين السب والقذف قانونيًا، فلا يعتبر السب قذفًا، بل العكس صحيح.

والسب، هو عبارة عن الكلام المسيء، غير مشتمل على تهمة ولا قذف، مثل قول لفظ: سوقي، أو حمار، حقير.. وغيرها.

فيما يتضمن القذف، الزنى أو اللواط أو ما دونهما، أو نفي النسب، ويعتبر بالإضافة لكون قذف فهو سب أيضًا.