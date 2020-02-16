سياسي / رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة



تونس 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ أمس عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية وتتألف من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.

وقال الفخاخ:" إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".

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07:13ت م

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