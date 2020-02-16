مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/6/22 هـ الموافق 2020/02/16 م واس

السبت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

05:41ت م

0158



www.spa.gov.sa/2034996 السبت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس05:41ت م0158

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.