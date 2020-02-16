شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 605 آلاف لتر مياه بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير الجاري ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 318,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة.

كما نفذ المركز حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.