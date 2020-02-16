شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألف ريال غرامة والسجن عام لمن يجبر المرأة على الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد قانونيون أن الأنظمة تعاقب بسجن ولي الأمر لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، حال أجبر من هن في ولايته على الزواج بمن لا ترغب.
وشددوا على أن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشاروا إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبر، وأن وزارة العدل أصدرت تعميما لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.
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