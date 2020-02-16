شكرا لمتابعة خبر عن والد ضحية الدهس بالرياض ينتقد تقييم «المرور» للحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد والد الطفلة «رنيم» التي لقيت مصرعها دهسًا أمام منزلها، بعد نزولها من حافلتها المدرسية بالرياض، أنه تم تقييم الحادث من قبل إدارة المرور بنسبة 25% فقط.
وتسائل والد الطفلة، عن سبب عدم تحميل السائق الخطأ، مؤكدا أنه قام بإنزال الطفلة في الشارع بعيداً عن المنزل.
وأشار إلى أن ابنته نزلت من الباص ناحية اليمين، لتتفاجأ بسيارة مسرعة دهستها وطرحتها بعيدا على الأسفلت.
وأشار إلى أنه عندما ذهب إلى المستوصف الذي جرى نقل طفلته رنيم إليه وجدها في قسم الطوارئ ملفوفة في بطانية و«مخلّصة».
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