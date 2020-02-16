شكرا لمتابعة خبر عن قفزة في أسعار الهيل تثير تذمر المستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أثارت أسعار الهيل الجديدة، تذمر المستهلكين، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بنحو 70 و90 ريالاً.
وأعرب المستهلكون عن استياءهم، مطالبين الجهات المسؤولة بكبح هذا الارتفاع المتواصل.
يذكر أن المملكة تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويا، وتعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة.
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