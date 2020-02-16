زفة عروس ورقص على فلكلور شعبي على طريقة مكة – جدة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - شهد طريق مكة/جدة، زفة عروس تخللها رقص على فلكلور شعبي، مما أثار جدلا كبيرًا.
وأظهر الفيديو زفة عروس على أنغام الفلكلور الشعبي؛ للمرة الأولى في المملكة؛ حيث لم يقام مثل هذه الاحتفالات مسبقًا.
وارتدت العروس التي ظهرت في الفيديو فستان ابيض وتاج بدون ارتداء الحجاب ويقف حولها عدد كبير من السيدات.
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