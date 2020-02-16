صور صادمة لغزال يهرب من بين أنياب 5 نمور مفترسة

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نجح غزال صغير في النجاة من بين أنياب 5 نمور مفترسة، هاجموه في محمية طبيعية في كينيا، حيث إنه ظل واقفًا على أقدامه بالرغم من وضعهم مخالبهم في رقبته في محاولة لإسقاطه، ليفر من بينهم بعد ذلك بشكل لا يصدق.

ورصد المصور البريطاني كيفين روني، البالغ من العمر 53 عامًا، الصور في محمية نابويشو، وتُظهر الصور نمرًا يهاجم غزالة ويتشبث برقبتها بينما تقف هي مكانها ثابتة تمامًا، قبل أن ينضم إليه أشباله الأربعة ويقفزوا على ظهرها في محاولة لصيدها، وبالرغم من ذلك إلا أن الغزال نجح في الهرب منهم.

وقال المصور روني، إنه لم يسبق له وأن رأى هذا المشهد من قبل..، فالغزالة الصغيرة نجحت في الهروب من بين أنياب 5 نمور مفترسة خلال ثوانٍ قليلة.

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