أحدث إصدار تجريبي من لوحة سويفتكي يأتي بالوضع المظلم على أندرويد

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مؤخرًا، حصلت لوحة سويفتكي على تحديث رسمي جعل من مستخدمي اللوحة غير راضين عنه، وخاصةً تلك التي طرأت على شريط الأدوات، والآن هناك إصدار تجريبي للوحة متوفّر على متجر جوجل بلاي، وعليك معرفة أن هذا الإصدار لا يخفف شكاوي المستخدمين على أحدث إصدار رسمي للوحة، لكنه يحتوي على بعض التحسينات التي تشتد الحاجة إليها.

أبرز هذه الحاجات، إعادة تصميم واجهة إعدادات اللوحة بشكل كامل، فضلًا عن دعم الوضع المُظلم وذلك لمستخدمي أندرويد 10، ومع ذلك، فالإضافة الأخيرة غير كاملة، حيث لن تقوم اللوحة بنفسها أي تلقائيًا بتبديل السمات، حيث سيكون لزامًا على المستخدمين تنشيط السمة المظلمة أو البيضاء يدويًا.

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فيما يخص بإعادة التصميم، ففي النسخة الحالية كانت إعدادات اللوحة مملوءة بأربع أزرار كبيرة تأخذك إلى أقسام فرعية مختلفة، ومنطقة مخصصة فقط لإحصائيات الكتابة الخاصة بك، أما في هذا الإصدار التجريبي..، فقد تم إعادة تنظيم الأقسام، والأهم من ذلك الوصول إلى الميزات التي كانت مخبأة في قسم الكتابة، فعلى سبيل المثال، يمكنك الوصول إلى إعدادات الرموز التعبيرية والتخطيط وإدخال الصوت دون نقلات إضافية.



كما وهناك إضافة تستحق ذكرها في هذه النسخة التجريبية، حيث قررت مايكروسوفت أنه حان الوقت لوضع اسمها بشكل ملحوظ على اللوحة، حيث من المعروف أن مايكروسوفت قد استحوذت على اللوحة في عام 2016، وقد ظهر ذلك جليًا في عنوان شريط التطبيق، بحيث تم إعادة تسميته من “SwiftKey Keyboard” إلى “Microsoft SwiftKey”.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، كل هذه التغيّرات ما زالت في النسخة التجريبية من لوحة سويفتكي والتي تحمل رقم إصدار 7.4.9.9، والتي يمكنك تحميلها بالانتقال إلى صفحتها على متجر جوجل بلاي من أسفل.

تحميل تحديث سويتفكي 7.4.9.9 التجريبي على اندرويد.

