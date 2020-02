19 تطبيق و 13 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي

︎ :

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 19 تطبيق و 13 لعبة على متجر جوجل بلاي ):

التطبيقات:

50X Game Accelerator Pro –

Play Game Lag Free

: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Applocker & Gallery Vault Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.

PU GFX Tool Pro For PUBG –

No ban, No Ads

: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner :السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Total Media Player Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Chemical equation keyboard A : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Relaxing Sleep Sounds PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Business Calculator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Fella for Facebook : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Coral : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

RGB – Rainbow LED Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Salpicons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Cubemax 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Eighties retro fun icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Astrix – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Bixpic Icons : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Rugo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

الألعاب:

Fractal Space HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.

Sudoku : Cartoon : السعر الحقيقي 0.99$،مجاني لمدة 1 يوم.

Sudoku : Cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Dean The Kid: Action Platformer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Brick Breaker : Evolution RPG : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Dragon Raid (Hardcore – idle rpg) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Everybody’s RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Sword Knights : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Tap Town Premium (idle RPG) – Magic : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Stories: Your Choice (more resources at start) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.