︎ : . أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن توثيق عقود الموظفين بسهولة عبر حساب أصحاب الأعمال على بوابة التأمينات الاجتماعية. Advertisements وقالت العمل عبر حسابها بموقع تويتر: إن هذه الخطوة تأتي لترتقي ببيئة الأعمال ولتعزيز الثقة والاستقرار بين موظفي المنشأة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل توثيق الموظفين إلكترونيًّا عبر الرابط هنا وتابعت العمل أن عبر خدمة توثيق عقود العمل يتم تعزيز الثقة بين أطراف العمل وتحقيق الشفافية بكل يسر إلكترونيًّا.





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كانت هذه تفاصيل خبر العمل تدعو أصحاب الأعمال لتوثيق عقود الموظفين إلكترونيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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