شاهد.. ردة فعل ود السعدون بعد تحقيقها المركز الأول في ‫«إبداع_2020»

وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل الطالبة ود بنت رائد برغش السعدون، بعد إعلان تحقيقها المركز الأول في ‫«إبداع_2020» في مجال الطاقة الكيميائية.

حيث خَرَّتْ الطالبة بالصف الثالث الثانوي بثانوية مدارس الجامعة بالخبر بإدارة تعليم الشرقية، ساجدة لله شكرًا على هذا النجاح، مهدية فوزها للوطن ولأسرتها ومدرستها.

واليوم السبت، رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي تنظِّمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم.

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وفازت الطالبة ود السعدون بالمركز الأول في الأولمبياد، بعد التنافس مع 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بالجوائز . وبلغ عدد المسجلين في الأولمبياد 76.658 طالبًا وطالبة، تنافسوا في المجالات العلمية، بتقديم مشروعات وفق معايير علمية محدّدة؛ ليتم اختيار المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

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