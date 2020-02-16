

القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان زينة عكر، وذلك في إطار لقاءاته على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، مُثمنا خصوصية العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين الشقيقين.

//انتهى//

02:01ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.