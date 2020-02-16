رئيس الشباب يعدد أسباب الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي إن الهدف الأول الذي سجله عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في مرمى فريقه جاء من خطأ واضح بعد التحام قوي مع أحد المدافعين.

وحقق النصر فوزا غاليا وصعبا على مضيفه الشباب مساء الجمعة بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة بالجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال البلطان في تصريحات لـ"العين الرياضية" عقب نهاية المباراة: "الهدف الأول للنصر من وجهة نظري جاء من خطأ واضح بعد دفع حمدالله لمدافع الشباب، وعلامة استفهام حول عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو".

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وأضاف: "نعاني من نقص دفاعي، وجمال بلعمري (اللاعب الجزائري) يغيب فقط للإصابة لا توجد معه أزمات، وكلها عوامل أسهمت في الخسارة".

واختتم بقوله: "عبدالمجيد الصليهم لاعب محترف، ولعبه أمام النصر طبيعي في كرة القدم، لكنه لم يكن في المستوى المطلوب".



