شكرا لقرائتكم خبر عن مسطحات «الهاف مون» تتخلص من النفايات والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة، وضمن أعمالها اليومية بالتقاط وإزالة النفايات من المسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر «الهاف مون». يذكر أن إدارة النظافة بالبلدية قامت مؤخرا أيضا بغسيل المظلات بالشاطئ.

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