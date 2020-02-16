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34 إدارة تعليمية تناقش صناعة القادة التربويين

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يدشن المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي اليوم البرنامج التدريبي «ممارس القيادة المدرسية»، الذي تستضيفه إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بـالإدارة بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني ويستمر 5 أيام بمشاركة 64 مشرفا تربويا في 34 إدارة تعليمية بالمملكة، وذلك بمركز التدريب الرئيسي.

وأوضح مدير التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة أن البرنامج يأتي ضمن التعاون مع المعهد، ويهدف إلى صناعة القادة التربويين والانتقال بهم من الأدوار التقليدية إلى الأدوار القيادية، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الإستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة، مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لمدارس المملكة، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور ومنها التعريف بقيادة التغيير، قيادة التخطيط، المدرسة المتعلمة، عمليات التعلم والتعليم، الشراكة المجتمعية، جودة التعليم.

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