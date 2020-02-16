شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حول الإيدز.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الطب بالتعاون مع وزارة الصحة الأربعاء المقبل فعاليات المؤتمر الخاص بمرض الإيدز، وذلك بقاعة المؤتمرات في أحد الفنادق بمدينة جازان. وأوضح عميد كلية الطب بجامعة جازان د. أنور مكين أن المؤتمر سيعقد بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين الصحيين والمهتمين بعلاج مرض الإيدز، ويهدف للتعريف بآخر التطورات في التعامل مع المرض والوضع الحالي للإيدز عالميا وإقليميا ومحليا والأدوية المتوفرة لعلاجه. وبين أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تنفذها كلية الطب خلال العام الحالي.

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