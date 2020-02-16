شكرا لقرائتكم خبر عن برامج «القطيف المركزي» الأولى بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مستشفى القطيف المركزي الاحتفال بيوم الجودة والمتضمن تكريم الأقسام المميزة على مدار عام 2019.

وأكد مدير العلاقات العامة بالمستشفى عبدالرؤوف الجشي أن منجزات مستشفى القطيف المركزي عديدة، حيث حصل الطب المنزلي على المركز الأول ببرنامج قياس تجربة المريض على مستوى المملكة، كما حصل المختبر على المركز الأول في اختبارات الكفاءة على مستوى مستشفيات الوزارة بالمملكة، وتم افتتاح المختبر الآلي الأول على مستوى المنطقة الشرقية والأول على مستوى التجمع الصحي الأول.

وأضاف الجشي: إن برنامج «فحص ما قبل الزواج» حصل على المركز الأول ببرنامج قياس تجربة المريض على مستوى المملكة، كما حصل على المركز الأول في مبادرة تفعيل فحص ما قبل الزواج على مستوى المملكة أيضا «درع التميز»، كما تم تجديد قسم العمليات، وإطلاق برنامج تعزيز التعافي بعد الجراحة للعمليات القيصرية «إيراس» الأول من نوعه في مستشفيات الوزارة بالمملكة.

وأشار الجشي إلى أنه تم الحفاظ على وجود المستشفى في النطاق الأخضر لثلاث سنوات متتالية ببرنامج المعايير الوطنية للسلامة.

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وتطرق الجشي للتطورات التي شهدتها المراكز الصحية، حيث تم تطبيق برنامج «وصفتي» في 28 مركزا صحيا بقطاع القطيف، وافتتاح عيادات تخصصية في بعض مراكز الرعاية الأولية، والحصول على اعتماد «سيباهي» لمركزي الرعاية الأولية «الحلة وسنابس»، وتم تدشين أول عيادة للرعاية الصحية العاجلة على مستوى المملكة في مركز صحي الشويكة.

وفيما يتعلق بالصحة الإلكترونية فقد تم إصدار العدد الأول للمجلة الإلكترونية، وتزويد جميع المراكز الصحية بقطاع القطيف بأجهزة حاسب جديدة، وتدشين الملف الصحي الإلكتروني، وتم تدشين برنامج «التطوعي»، وتدشين برنامج ضيافة المرضى.

وعن نموذج الرعاية الصحية فقد دشنت أول عيادة للرعاية الصحية العاجلة على مستوى المملكة في مركز صحي الشويكة، وتم تدشين أول عيادة دائمة للتبرع بالدم بمركز صحي على مستوى المملكة بمركز صحي الجش.