شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الطائف يختتم دورات أندية الحي والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس الأول بتعليم الطائف 11 دورة مجانية نوعية استهدفت طالبات التعليم العام في أندية الحي للبنات، في المجالات الرياضية والتقنية والمهنية والمهارات الأساسية، لتحسين مهاراتهن وتهيئتهن لسوق العمل. وتناولت الدورات عدداً من المجالات، من ضمنها دورة التغذية الصحية والنشاط البدني والبرمجة والأمن السيبراني والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومقدمة في صيانة الجوالات والمهارات الحرفية واليدوية والطريق الصحيح للتحدث والخط العربي، فيما شهدت أندية الحي الأسبوع المنصرم برنامجي الطريق الصحيح للتحدث والخط العربي.

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