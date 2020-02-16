شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 11 مشروعا تعليميا متعثرا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعيد الباحص، عن اتخاذ الإجراءات النظامية حاليا نحو سحب 11 مشروعا متعثرا بالقطيف وإعادة طرحها.

وأكد الباحص لـ«اليوم»، أن الوزارة تتخذ إجراءات مع المقاول المتعثر، فالمشروع في الظروف الطبيعية المفترض يتم إنجازه وفق البرنامج الزمني المعد له، وفي حالة تأخر المقاول عن إنجازه يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حيث يتم مخاطبته لتصحيح وضعه، وإذا استمر في تأخير إنجاز المشروع توجه إليه الإنذارات النظامية، وإذا استمر في عدم تجاوبه يتم دراسة طلب سحب المشروع ورفعه لصاحب الصلاحية لاستكمال إجراءات السحب من المقاول وطرحه على حسابه.

وأضاف الباحص: إن المباني المستأجرة هي مبان مؤقتة لفترة زمنية يتم التخلص منها مستقبلا، عن طريق برمجة مشروعات تعليمية حكومية، أو عن طريق دمجها إلى أقرب مبنى حكومي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم جادة في التخلص نهائيا من المباني المدرسية المستأجرة.

يذكر أن وزير التعليم د.حمد آل الشيخ، أوضح أثناء زيارته للمنطقة الشرقية مؤخرا، أهمية إنجاز المشاريع التعليمية في وقتها. وأضاف: إن الوزارة سحبت مشاريع كثيرة من مقاولين متعثرين ويصل العدد إلى 700 مشروع في المملكة. وأشار آل الشيخ إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المنطقة الشرقية إعادة برمجة 32 مشروعا وإسنادها لشركة تطوير التعليمية، والذي ثبت مع مرور الوقت أنها تقوم بعملية تأهيل للمقاولين بما يكفل الانتهاء من المشاريع في وقتها وبجودة عالية، كما أبان أن كل مشروع سوف تضع عليه لوحة تحدد مدته وتكون فيه كاميرات مراقبة مرتبطة بالشركة في الرياض لمشاهدة مستوى الأداء بشكل يومي.