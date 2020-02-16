شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من «كورونا» في لقاء تثقيفي والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة تعليم الشرقية مؤخرا برنامجا تثقيفيا حول فيروس «كورونا» والإجراءات الوقائية والاحترازية منه بعنوان «لقاء». وشارك في البرنامج مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية ومشرفو ومشرفات الإدارة بتعليم الشرقية، وتضمن البرنامج كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها.

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