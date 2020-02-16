شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يستهدف منسوبي السجون بتعليم لغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

يستعد نادي الصم بالمنطقة الشرقية لإطلاق أول برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة، ويستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية، ويأتي هذا البرنامج بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي، وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة «إشارتي»، حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم من باب التكامل وتحقيقا للتعاون كافة التسهيلات في توفير المدربين؛ وذلك تفعيلا لما وجه به سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان في خطاب عمم على القطاعات الحكومية، تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لكافة الجهات الحكومية، ليكونوا مختصين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين؛ كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

وأكد الباحص أن النادي سيمنح الشخص المتكلم بعد إجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم، وتكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم حين يطلب منه ذلك في المؤتمرات والفعاليات. وأشار الباحص إلى أن النادي ينطلق في برامجه النوعية التي يعمل عليها وينفذها الآن برؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي، وألمح بأن النادي يفتح أبوابه للجميع رجالا ونساء بمختلف الفئات العمرية، يلتقون فيه لتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم، وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات؛ بهدف السعي لخدمة المجتمع.