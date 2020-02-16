شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا خطورة للبضائع المستوردة من الصين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة عدم وجود أي خطورة في البضائع والشحنات المستوردة من جمهورية الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة د.أحمد حقوي أنه لا توجد خطورة من البضائع والشحنات المستوردة في فيروس كورونا من الصين إلى المملكة؛ بسبب عدم مقدرة الفيروس على العيش في الأجواء على فترات طويلة خارج جسم الإنسان.

وأضاف: إن البضائع والشحنات ليست من الوسائل المعروفة لنقل الفيروسات من أشخاص إلى أشخاص آخرين.

ومؤخرا أقامت وكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، عبر نظام البث المباشر، لقاء حول إجراءات التعامل مع فيروس كورونا؛ بهدف توعية الميدان التعليمي بخطورة فيروس كورونا، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الواردة في دليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتأكد من اضطلاع المشرفين والمرشدين الصحيين والعاملين كافة في المدارس بأدوارهم في التعامل مع فيروس كورونا.

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وأوضح وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية د.نعمان أمين أنه بتوجيهات من وزير التعليم بدأت وكالة الشؤون المدرسية بمتابعة فيروس كورونا، والاهتمام بالوقاية منه بشكل مباشر، بمشاركة 47 إدارة تعليمية يعمل بها 396 مشرفا ومشرفة صحيين؛ لتوعية وتثقيف أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومنسوبي الوزارة بأهمية الوقاية من الفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم التنسيق فيها بين وزارة التعليم ووزارة الصحة ومركز وقاية لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من فيروس كورونا؛ حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة الطلاب والطالبات.

وناقش اللقاء توعية العاملين والطلاب بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم اتباعها، وتزويد المرشد الصحي في المدرسة بالمواد التوعوية والدورات التدريبية، عن طريق إدارات الصحة المدرسية بالمديريات الصحية بالمناطق، كذلك توعية وتثقيف الطلاب بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية، ونشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في المدارس، ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال اليوم الدراسي.

يذكر أن اللقاء حضره د.نعمان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية د.أحمد الحقوي، ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.محمود نحاس، ود.سامي المدرع من مركز وقاية، ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان وبمشاركة 47 إدارة تعليمية.