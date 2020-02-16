شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف رأس مذبوحات المسالخ بالجوف في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية والمسالخ د. سلطان السرحاني أن الأمانة - بتوجيه من أمين المنطقة م. عاطف الشرعان- تسعى بصفة مستمرة إلى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ منذ الاستلام وحتى التسليم، مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى أقل مدة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ، وعمل فحص لجميع ما يرد قبل الذبح، كما يتم أخذ عينات من المذبوحات بشكل مستمر لفحصها والتأكد من سلامتها.
وأضاف: إن الأمانة تعمل على تجهيز المسالخ منذ وقت مبكر في الإعداد لموسم شهر رمضان المبارك المقبل، من خلال رفع كفاءة المتعهدين وتطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة الصارمة، إضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح؛ خدمة للمواطن والمقيم، مؤكدا أن الأمانة لا تتساهل مع المسالخ غير النظامية، وتقوم بجولات في مختلف أرجاء مدينة سكاكا؛ لإزالة أي مسلخ غير نظامي ومخالفته حسب النظام.
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