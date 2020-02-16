شكرا لقرائتكم خبر عن «زاويتك» معرض إلكتروني لدعم «جود» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جمعية «جود» النسائية الخيرية مؤخرا، المعرض العائلي «زاويتك» بالخبر بالتعاون مع مؤسسة خدمات تقنية مستقطبا 35 متطوعا ومتطوعة.

وتسعى «جود» من خلال المعرض لاستحداث مفهوم متطور وواسع النطاق للمعارض المميزة، حيث يجتمع نخبة من المصممين وأصحاب الأعمال؛ لعرض منتجاتهم في قلب الخُبر، في حين يُمثل المعرض مبادرة لدعم الجمعية، ويهدف لترسيخ مكانتها الاجتماعية في المجتمع بتخصيص الأرباح لصالحها.

وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية مشاعل المنقور، أن المعرض يتميز بطرح مفهوم جديد للتسويق والتسوق، حيث إن آلية العمل به تتضمن الاكتفاء بعرض العينات من المنتجات لزوار المعرض، الاحتفاظ بالمنتجات المخصصة للبيع في مخازن مشتركة، البيع المباشر من خلال نقاط موحدة في المعرض، استقبال طلبات الشراء الخارجية عبر الموقع الإلكتروني وتوصيل الطلبات محليا وعالميا عبر شركات التوصيل المعتمدة، مُشيرة إلى تضمين المعرض العديد من الأجهزة التفاعلية التي تُسهل عملية الشراء.

وأضافت رئيسة مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء آل عبدالقادر، قائلة: المعرض فريد من نوعه، مؤكدة أن «جود» دائما ما تقوم بمبادرات نوعية مُبهرة، في سياق مشاركة القطاع الثالث مع القطاع الخاص، وأشارت إلى طبيعة المعرض الذي يدمج ما بين الطريقة التقليدية في الشراء وهي «التجزئة» والطريقة الحديثة في البيع عن طريق البيع الإلكتروني.