جامعة «المؤسس» تزف 10284 خريجة

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وهنأت وكيل الجامعة لشطر الطالبات الخريجات وأمهاتهن وذويهن بحصولهن على الدرجات العلمية المختلفة، ثم استعرضت إنجازات الجامعة وحصولها على درجات متقدمة في التصنيفات المحلية والعربية والعالمية، لافتة إلى أن حفل العام الحالي يحمل شعار «البصمة»، ترمز في أن كل جهة ومنظمة وفرد يسعى إلى ترك بصمة وصورة ذهنية مختلفة.
كما أشادت بحصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية «كودا»، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد، وكذلك حصول كلية التمريض على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج بكالوريوس التمريض لمدة 7 أعوام حتى عام 2027م، من هيئة الاعتماد الأكاديمي لتعليم التمريض (ACEN) بأمريكا، كأول كلية تمريض على مستوى الجامعات بالشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي لمرتين على التوالي.
وأثنت د.النعيم على جهود الراحلة عميد كلية التمريض سابقا د.حسنة بنت عرفان بنجر -رحمها الله- وجهودها التي توجت بحصول كلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي.
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