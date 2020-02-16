شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شتلة في ساحات مدرسة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مدرسة ثانوية أبو سفيان بن الحارث بحي الفاخرية بالدمام مع إدارة الحدائق وعمارة البيئة ببلدية غرب الدمام في غرس 30 شتلة في ساحات المدرسة، بأيدي الطلاب والمعلمين والفرقة الكشفية بالمدرسة، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

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