شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على محلات الأغذية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران -ممثلة في إدارة صحة البيئة- مؤخرا بتكثيف أعمال الرقابة على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة الظهران؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية. كما قامت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات النسائية، وضمن جولاتها الرقابية على مراكز التزيين بضبط وتحرير مخالفات تمثلت بسوء نظافة الأدوات المستخدمة، والتأكيد على الصالونات المخالفة بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في النظافة والتعقيم لسلامة المرتادات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف الرقابة على محلات الأغذية بالظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.