شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على الصيدليات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بقسم المنشآت البيطرية خلال الأيام الماضية، بجولات ميدانية رقابية على الصيدليات البيطرية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري أن هذه الجولات تستهدف التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل الصيدليات البيطرية لحماية المجتمع، وتعزيز الصحة العامة، ومحاربة كل ما يضر بالإنسان، والحيوان، والبيئة وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفة واحدة تمثلت في وجود بعض الأدوية غير المسجلة لدى هيئة الدواء والغذاء.

وأضاف م.المطيري: استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على الصيدليات البيطرية طوال العام، وتطبيق الأنظمة على كل من يخالف أنظمة وشروط العمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدم التهاون مع المخالفين في حال ضبطهم، إضافة إلى توعية المجتمع من أخطار الغش البيطري وآثاره على البيئة.

يذكر أن عدد الصيدليات البيطرية بالدمام، محافظة القطيف، محافظة حفر الباطن ومحافظة قرية العليا 82 صيدلية بيطرية، في حين يبلغ العدد الكلي للصيدليات بالمنطقة الشرقية 147، وأخذ هذا القطاع في تزايد؛ نظرا لأهميته في تقديم الخدمات البيطرية لمربي الماشية في تقديم الأدوية المناسبة لهذه الحيوانات واللقاحات اللازمة لها، وكذلك المستلزمات الطبية.