شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتوظيف مستفيدي «العمل» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل على أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع القطاع، والتي تعزز العلاقات مع الجهات الأخرى، وتساهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وإستراتيجيتها في تمكين المستفيدين، وخلق الفرص التدريبية والوظيفية، مختتما بالشكر للشركة الوطنية على مبادراتها الإنسانية والاجتماعية. كما قدم الشكر لإدارة المسؤولية الاجتماعية على ما تقدم من جهود متميزة لخدمة المستفيدين.
ومن جهته أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد أهمية تضافر الجهود بيننا وبين القطاع الخاص، وهذه المذكرة تبين مدى اهتمام القطاع الخاص بخطتنا الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها بالشراكة والتعاون معهم.
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