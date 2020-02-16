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مذكرة تفاهم لتوظيف مستفيدي «العمل»

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وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة مع إحدى الشركات الوطنية، بحضور عدد من منسوبي فرع الوزارة. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى دعم أبناء وبنات المنطقة الشرقية من مستفيدي فرع الوزارة، وغيرها من الحالات التي ترعاها الوزارة من خلال التوظيف تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف، والتوظيف المباشر في قطاع الأعمال المختلفة، والتركيز على التدريب والتأهيل بالجودة والكفاءة العالية التي تمكنهم من الاعتماد الذاتي والاندماج في سوق العمل في المهن والتخصصات المطلوبة، مثل الفنية والهندسية والإدارية؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تفعيل أدوارنا الحقيقية في جوانب المسؤولية الاجتماعية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل على أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع القطاع، والتي تعزز العلاقات مع الجهات الأخرى، وتساهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وإستراتيجيتها في تمكين المستفيدين، وخلق الفرص التدريبية والوظيفية، مختتما بالشكر للشركة الوطنية على مبادراتها الإنسانية والاجتماعية. كما قدم الشكر لإدارة المسؤولية الاجتماعية على ما تقدم من جهود متميزة لخدمة المستفيدين.

ومن جهته أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد أهمية تضافر الجهود بيننا وبين القطاع الخاص، وهذه المذكرة تبين مدى اهتمام القطاع الخاص بخطتنا الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها بالشراكة والتعاون معهم.

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