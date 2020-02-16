شكرا لقرائتكم خبر عن 32 منسقا يفعلون «تمهير» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح اللقاء الفلاح، وأشار إلى أنه يهدف إلى عرض موجز للمشروع ومنتجاته وبيان دور المنسق في مدرسته، المتمثل في نشر فكرة المشروع وأهدافه للمجتمعين الداخلي والخارجي، وحث المعلمين على تفعيله بالشكل الصحيح وتوثيق الأعمال ورفع المقترحات التطويرية للمشروع.
وأكد مشرف الصفوف الأولية بالمكتب محمد الشهري أن مبادرة «تمهير» تهدف إلى الحرص على الارتقاء بمستوى طلاب الصفوف الأولية المهاري والمعرفي، وتماشياً مع توجيهات وزارة التعليم وسعيًا لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية المرجوة، حيث نبعت فكرة مشروع تحسين نواتج التعلم «تَمْهِير» وتستهدف الرقيّ بالمستويات القرائية والكتابية والمهارية لطلاب الصفوف الأولية، مع إيجاد علاج وتحليل للأسباب النفسية والسلوكية المؤثرة على مستويات الطلاب، وأداء المعلمين وتعامل أولياء الأمور.
يذكر أن مبادرة «تمهير» دشنت الأسبوع الماضي بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية على موقع مكتب التعليم بشرق الدمام الإلكتروني.
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